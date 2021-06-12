شكرا لقرائتكم خبر عن كريتشيكوفا تتوج بلقب رولان جاروس للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرزت التشيكية باربورا كريتشيكوفا لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بفوزها على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و2-6 و6-4 في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم السبت.

واللاعبة البالغ عمرها 25 عاما هي أول تشيكية ترفع كأس سوزان لنجلن منذ تتويج هانا ماندليكوفا، التي كانت تمثل تشيكوسلوفاكيا، في 1981.

وفازت كريتشيكوفا بستة أشواط متتالية، لتحسم المجموعة الأولى، بعد أن فقدت إرسالها في الشوط الأول، لكن اليد العليا كانت لمنافستها الروسية في المجموعة الثانية.

ووضعت بافليوتشنكوفا ضمادة على عضلة فخذها الأيسر والنتيجة (5-2)، لكنها حسمت المجموعة لتعادل النتيجة في المباراة، قبل أن تكسر كريتشيكوفا إرسالها لتتقدم 4-3 في المجموعة الحاسمة وتعزز مسيرة انتصاراتها على الملاعب الرملية إلى 12 مباراة.