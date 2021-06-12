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كريتشيكوفا تتوج بلقب رولان جاروس للتنس

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرزت التشيكية باربورا كريتشيكوفا لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بفوزها على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و2-6 و6-4 في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم السبت.

واللاعبة البالغ عمرها 25 عاما هي أول تشيكية ترفع كأس سوزان لنجلن منذ تتويج هانا ماندليكوفا، التي كانت تمثل تشيكوسلوفاكيا، في 1981.

وفازت كريتشيكوفا بستة أشواط متتالية، لتحسم المجموعة الأولى، بعد أن فقدت إرسالها في الشوط الأول، لكن اليد العليا كانت لمنافستها الروسية في المجموعة الثانية.

ووضعت بافليوتشنكوفا ضمادة على عضلة فخذها الأيسر والنتيجة (5-2)، لكنها حسمت المجموعة لتعادل النتيجة في المباراة، قبل أن تكسر كريتشيكوفا إرسالها لتتقدم 4-3 في المجموعة الحاسمة وتعزز مسيرة انتصاراتها على الملاعب الرملية إلى 12 مباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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