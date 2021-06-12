شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم لاعبى الاتحاد السكندرى بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري على الجرعة الأولى، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، عصر اليوم السبت.

وشمل التطعيم عناصر الفريق كافة، بالإضافة لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إلى جانب مسؤولي المهمات، في إطار خطة وزارة الصحة المصرية لحماية الفرق الرياضية.

من جهة أخرى، يخوض زعيم الثغر تحت قيادة مدربه حسام حسن، مباراته الودية الرابعة مساء اليوم السبت أمام فريق ناشئي النادي، استعدادا لمواجهة المقاصة الخميس المقبل، في استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الممتاز.وكان الفريق السكدري قد خاض ثلاث مباريات ودية، في الفترة الأخيرة، أمام كل من كفر الدوار ودلفي ومركز شباب سموحة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 34 نقطة، متساويا مع بيراميدز صاحب المركز السادس.