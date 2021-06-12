اخبار الرياضه

بدر بانون ينتظم فى تدريبات الأهلى الأحد استعدادًا لمواجهة الترجى

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينتظم فى تدريبات الأهلى الأحد استعدادًا لمواجهة الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، سوف ينتظم في مران الفريق غدًا الأحد بعد وصوله اليوم قادما من بلاده عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده للمحليين.

كانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن النصر السعودى أبدى إهتمامة بالتعاقد مع بدر بانون خلال الفترة المقبلة ،وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي طلب 5 ملايين دولار، أي 18.7 مليون ريال سعودي، من النصر، للتخلى عن المدافع المغربي، فيما رد الاهلى بنفى كل ما تردد عن وصول أي عروض خليجية للمدافع المغربى وأكد إستمرار اللاعب مع الفريق.

وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا