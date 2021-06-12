شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينتظم فى تدريبات الأهلى الأحد استعدادًا لمواجهة الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، سوف ينتظم في مران الفريق غدًا الأحد بعد وصوله اليوم قادما من بلاده عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده للمحليين.

كانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن النصر السعودى أبدى إهتمامة بالتعاقد مع بدر بانون خلال الفترة المقبلة ،وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي طلب 5 ملايين دولار، أي 18.7 مليون ريال سعودي، من النصر، للتخلى عن المدافع المغربي، فيما رد الاهلى بنفى كل ما تردد عن وصول أي عروض خليجية للمدافع المغربى وأكد إستمرار اللاعب مع الفريق.

وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.