شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: زيزو وقع لأحد الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن توقيع أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأحد الأندية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «هناك كلام، بأن أحمد سيد زيزو، وقع لأحد الأندية»، مضيفًا: «في حال فشل مسؤولي القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، من الأفضل أن يتم بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حتى لا يرحل عن النادي في صفقة إنتقال حر، مثلما حدث مع التونسي فرجاني ساسي».

وأوضح: «هناك كلام بأنه من الممكن أن تحدث صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، بإنتقال زيزو، للنادي السماوي مقابل التعاقد مع الجناح البوركيني إيريك تراوري»، مضيفًا: «لو تمت تلك الصفقة ستكون أفضل للنادي الأبيض خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا».

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان المقرر لها لخميس المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.