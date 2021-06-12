الحارس أمان يتألق في أول مشاركة دولية مع المنتخب اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

تألق حارس مرمى المنتخب اليمني محمد أمان خيرالله في المباراة التي جمعت الأحمر مع نظيره المنتخب الأوزبكي امس الجمعة.



وتمكن أمان من صد عدد من التسديدات الخطيرة وانقذ مرماه في اكثر من مناسبة.

كما نجح الحارس الشاب في صد ركلة جزاء في الشوط الثاني.

يذكر ان الحارس امان خاض امس، اول مباراة دولية له مع المنتخب اليمني، والتي انتهت بفوز اوزباكستان بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء في الشوط الأول مشكوك في صحتها.

وقدم المنتخب اليمني امام اوزباكستان اداء افضل من مباراته السابقة امام السعودية التي خسرها 3-0 .