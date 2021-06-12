شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يكافئ مدربه مويز بتمديد عقده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

جدّد مدرب وست هام، الاسكتلندي ديفيد مويز، عقده مع فريقه لثلاث سنوات إضافية، على ما أعلن النادي الإنجليزي السبت.

وكان مويز انضم إلى فريق شرق لندن منتصف موسم 2019-2020، ونجح في إنقاذه من الهبوط إلى المستوى الثاني، قبل أن يقوده إلى المركز السادس في نهاية الموسم الفائت، والمشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل، محققاً رقماً قياسياً من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مويز مسيرته في صفوف برستون نورث اند، قبل أن ينتقل إلى إيفرتون، حيث ساهم في تحقيق فريق مدينة ليفربول نتائج لافتة، قبل أن يستلم تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لمواطنه السير أليكس فيرغوسون عام 2013، بيد أن تجربته مع الشياطين الحمر لم تكن ناجحة، فأقيل من منصبه بعد 10 أشهر.

وبعد تجارب غير ناجحة مع ريال سوسييداد الإسباني وسندرلاند الإنجليزي وفترة وجيزة أولى مع وست هام، نجح في تجربته الثانية مع الأخير.

وصرح مويز بعد تجديد عقده بالقول: "أردت التواجد هنا لأنني سعيد. أتطلع قدماً لهذه الفرصة لمواصلة عملية البناء التي نجحت حتى الآن".