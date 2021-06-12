التشيكية باربورا كريتشيكوفا تتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

حققت التشيكية باربورا كريتشيكوفا لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في منافسات فردي السيدات عقب فوزها في النهائي على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا



وأحرزت باربورا كريتشيكوفا لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بفوزها على الروسية بافليوتشنكوفا 6-1 و2-6 و6-4 في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وتعد اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما هي أول تشيكية ترفع لقب فرنسا المفتوحة منذ تتويج هانا ماندليكوفا، التي كانت تمثل تشيكوسلوفاكيا، في 1981.

وفازت كريتشيكوفا بـ6 أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى بعد أن فقدت إرسالها في الشوط الأول، لكن اليد العليا كانت لمنافستها الروسية في المجموعة الثانية.

ووضعت بافليوتشنكوفا ضمادة على عضلة فخذها الأيسر والنتيجة 5-2 لكنها حسمت المجموعة لتعادل النتيجة في المباراة.

وجاء ذلك قبل أن تكسر كريتشيكوفا إرسالها لتتقدم 4-3 في المجموعة الحاسمة وتعزز مسيرة انتصاراتها على الملاعب الرملية إلى 12 مباراة.