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الامارات | عاجل.. إنعاش قلبي للاعب منتخب الدنمارك إريكسن في كأس أوروبا.. وتوقف المباراة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى مسعفون عملية إنعاش قلبي رئوي للاعب وسط منتخب الدنمرك كريستيان إريكسن أثناء مباراة ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم السبت.

وشكل زملاء اللاعب حلقة حوله بينما كان المسعفون يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية ضد المنتخب الفنلندي.

وسقط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا، قبل أن يتدخل فريق اسعاف الطبي ويقدم له تدليكا قلبيا.

وهبط إريكسن (29 عاما)، المتوج مع إنتر بلقب ، فجأة على الأرض قبل انتصاف المباراة في كوبنهاغن وعيناه واسعتان. وشكل زملائه دائرة حوله وبدا بعضهم وهو يبكي.

وتم إيقاف المباراة بسبب الوضع الصحي الطارئ للاعب الوسط كريستيان إريكسن

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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