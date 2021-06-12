الامارات | مور يمنح ويلز التعادل مع سويسرا في كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مور يمنح ويلز التعادل مع سويسرا في كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هز المهاجم كيفر مور الشباك بضربة رأس من فرصة نادرة ليمنح ويلز التعادل 1-1 مع سويسرا في المجموعة الأولى ببطولة أوروبا لكرة القدم بالاستاد الأولمبي في باكو اليوم السبت.

وحول مور، الذي أنقذ الحارس يان سومر فرصة منه في الشوط الأول، ركلة ركنية من جو موريل بضربة رأس داخل المرمى في الدقيقة 74.

وكان بريل إمبولو تقدم لسويسرا عندما أظهر قوته البدنية ليتفوق على المدافع كونور روبرتس ويضع الكرة بضربة رأس من ركلة ركنية في المرمى بعد الاستراحة.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا ثانيا لسويسرا عبر ماريو جافرانوفيتش بداعي التسلل.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بعد انتصارها الكبير 3-صفر على تركيا في افتتاح البطولة أمس الجمعة وستستضيف سويسرا في روما يوم الأربعاء.

وستبقى ويلز في أذربيجان لمواجهة تركيا الأربعاء المقبل.

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