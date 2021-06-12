شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط إريكسن بمباراة الدنمارك ضد فنلندا في يورو 2020 .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط كريستيان إريكسين لاعب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم خلال مباراة فريقه أمام نظيره فنلندا في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت 12-6-2021 على باركن في كوبنهاجن ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والتي تضم معهما منتخبي بلجيكا وروسيا.

وسقط إريكسن في حوالي الدقيقة 43 من الشوط الأول دون تدخل من أي لاعب من منتخب فنلندا توقف اللعب وسط محاولات لإسعافه.

وبعد توقف دام حوالي 20 دقيقة من الإسعافات الأولية والصدمات الكهربائية في محاولة لإنعاش قلبه، خرج إريكسن محمولا وسط غموض موقف حالته الصحية كما أعلن حكم اللقاء نهاية الشوط الأول.