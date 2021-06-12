شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يجتمع مع كارتيرون لحسم بديل فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسين لبيب، رئيس النادي، سرعة حسم صفقة بديل التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق.

ورفض فرجاني ساسي، تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون، طلب من حسين لبيب رئيس النادي ضرورة إنهاء التعاقد مع أحد اللاعبين الثلاثة سواء نبيل دونجا لاعب بيراميدز أو محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة أو محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب.

وينتظر ان يجتمع المدير الفني مع حسين لبيب خلال الأيام المقبلة من أجل الاستقرار بشكل نهائي على اختيار اللاعب الذي سيختاره المدير الفني ليكون بديلا لفرجاني ساسي.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان المقرر لها لخميس المقبل، ضمن مباريات السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.