شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رفع عقود هذا الثلاثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على زيادة عقود عدد من العناصر الاساسية بالفريق الأول لكرة القدم، على رأسهم محمود حمدي الونش والمغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، خلال الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن «لبيب» طلب من أسامة نبيه، المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، تجهيز ملف عن كل لاعب من العناصر الأساسية من أجل زيادة عقودهم مقابل تمديد التعاقد لمواسم مقبلة حتى لا يتكرر ما حدث مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط المدافع، الذي رفض تمديد عقده، واستقر على الرحيل عن القلعة البيضاء.

ووفقًا لمصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- فإن «الونش» يتقاضى 3.5 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما لا يتناسب مع إمكانياته الفنية والمستوى الذي قدمه خلال الفترة الماضية، خصوصًا أنه تلقى عرضين مغريين، أولهما من أحد الأندية السعودية والآخر من بيراميدز.

يأتي هذا، في الوقت الذي طلب فيه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، رفع عقد «زيزو»، لاعب الوسط المهاجم، لرغبته في استمراره خلال المرحلة المقبلة.