شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. حقائق تحتاج إلى معرفتها قبل موقعة بلجيكا وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتواصل مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية بمجموعة أخرى من المباريات السبت، حيث تلتقي بلجيكا مع روسيا في مباراة مهمة في المجموعة الثانية على ملعب كريستوفسكي. يمتلك كلا المنتخبين لاعبين ممتازين في صفوفهم ومن المُحتمل أن يتصدروا مجموعتهم.

تعد روسيا واحدة من أكثر المنتخبات التي تحظى بالتقدير في يورو 2020 وقد تكون حصانًا أسود مع تقدم البطولة. اختار الروس منتخبًا قويًا وكانوا في حالة رائعة خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، تعد بلجيكا من المُرشحين للفوز بالبطولة وكانت استثنائية تحت قيادة روبرتو مارتينيز. البلجيكيون لديهم منتخب مرصع بالنجوم وسيكونون في الموعد لخوض مباراتهم الافتتاحية الأولى في البطولة.

بلجيكا ضد روسيا وجها لوجه:

تتمتع بلجيكا بسجل ممتاز كما هو متوقع ضد روسيا، حيث فازت بـ 5 مباريات من أصل 7 مباريات لعبت بين المنتخبين. روسيا لم تهزم بلجيكا فقط في مباراة رسمية وستريد أن تصنع التاريخ هذه المرة.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين الأوروبيين في عام 2019 وانتهى بفوز مًذهل 4-1 لبلجيكا. قام الأخوان هازارد بتقديم مستوى رائع في ذلك اليوم وسيرغبون في ترك بصمتهم في هذه المباراة.

الأرقام تنحاز لرفاق لوكاكو:

روسيا لديها سجل كئيب ضد منتخب روبرتو مارتينيز في اليورو، حيث تعرض للخسارة في مباراتين أمام بلجيكا في المسابقة. تلقى الروس سبعة أهداف مُذهلة في آخر مباراتين أمام مُنافس يوم السبت ولديهم نقطة لإثباتها في تلك المباراة المُرتقبة بين المنتخبين.

استمتع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو بموسم مثير في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان وسجل 24 هدفًا و 11 تمريرة حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، كما سجل مهاجم مانشستر يونايتد السابق خمسة أهداف في دوري الأمم الأوروبية وهو مُنافس على الحذاء الذهبي في يورو 2020.

إيدن هازارد لديه سجل ممتاز في هذه المباراة وسجل أربعة أهداف في آخر مباراتين له ضد روسيا. يُعاني جناح ريال مدريد من بعض المخاوف من الإصابة، وقد لا يلعب دورًا في هذه المباراة.

ضمنت بلجيكا التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 بشكل مؤكد من خلال أن تصبح واحدة من منتخبان فقط فازا بجميع تصفياتهما. لقد تأهلوا أيضًا لنسختين متتاليتين من المسابقة لأول مرة في تاريخهم وسيتعين عليهم إثبات قوتهم هذا العام.