شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: إمبولو يسطع في تعادل غير مسبوق بين ويلز وسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي، 1-1، على ثاني مواجهات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بين منتخبي ويلز وسويسرا، ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن المنتخب السويسري افتتح التسجيل بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني من خلال المهاجم بريل إمبولو.

وعدل المنتخب الويلزي النتيجة قبل 16 دقيقة من النهاية عن طريق ضربة رأسية من المهاجم كيفر مور.

وسجل المنتخب السويسري هدف ثان قبل 5 دقائق من النهاية عن طريق المهاجم البديل ماريو جافرانوفيتش، لكن تقنية الVAR تدخلت وألغت الهدف، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

رجل المباراة:

حصل بريل إمبولو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء قوي من المهاجم السويسري الذي سجل هدف منتخب بلاده الوحيد وكان عنصر الخطورة الأبرز والأخطر في المباراة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ارتفع رصيد المنتخبين لنقطة واحدة، مع احتلالهما للمركزين الثاني والثالث.

في يوم الأربعاء القادم سيواجه المنتخب السويسري منتخب إيطاليا، المتصدر. في حين سيلعب منتخب ويلز ضد متذيل الترتيب، منتخب تركيا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- بريل إمبولو سجل 6 أهداف في 43 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، لكنه اليوم سجل أول هدف في بطولة كبرى (كأس عالم / يورو) مع منتخب بلاده.

- منذ 2014، 50% من أهداف المنتخب السويسري في البطولات الكبرى جاءت عن طريق شيردان شاكيري، حيث سجل 5 وصنع 3 من إجمالي 16 هدفًا سجلهم المنتخب السويسري.

- 4 من أهداف المهاجم الويلزي كيفر مور مع منتخب بلاده جاءت من خلال الضربات الرأسية.

- 3 من أخر 4 أهداف سجلها المنتخب الويلزي في كأس الأمم الأوروبية جاءت عن طريق ضربات الرأس.

- هذا هو التعادل الأول على الإطلاق في مواجهات منتخبي ويلز وسويسرا، بعد 5 انتصارات للمنتخب السويسري وانتصارين للمنتخب الويلزي.

- منتخب سويسرا لم يخسر في أخر 6 مباريات لعبها في كأس الأمم الأوروبية (تعادل 4 وفاز 2).