شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثي بيراميدز للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الثلاثي عبدالله السعيد وأحمد الشيخ والأوروجوياني، دييجو رولان، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تدريبات الفريق الجماعية، التي ستقام اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة الرجاء المغربي.

يأتي ذلك بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، والذين تعرضوا له عقب عودة الفريق من نيجيريا، بعد خوض مباراة إنيمبا، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وهو ما أبعدهم عن التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق السماوي لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها 20 يونيو الحالي، على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.