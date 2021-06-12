شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب منتخب فنزويلا قبل افتتاح «كوبا أمريكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 12 فرداً في صفوف منتخب فنزويلا المشارك في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس كوفيد-19 كما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت، وذلك عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية من البطولة القارية التي تفتتح الأحد.

وقالت وزارة الصحة بأنها تلقت خبر النتائج الايجابية من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) وأشارت في بيان«تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فرداً من منتخب فنزويلا بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني خضعوا لفحوص فيروس كورونا وجاءت نتيجتهم إيجابية. جميع هؤلاء لا يشعرون بأي أعراض».