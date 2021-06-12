شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للدورة التدريبية لأكاديمية «آسيوي الشطرنج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على الدورة التدريبية الثانية لأكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج فرع العراق والتي خصصت لبرنامج تشيس بيس ChessBase، وأدار دفة المحاضرات وحواراتها إحسان جواد ببراعة، واستمرت المحاضرات لثلاثة أيام تحت إشراف اتحاد الشطرنج العراقي المركزي، وبحضور رئيس الاتحاد ظافر الجبوري ومدير الدورة حيدر عبد الغني رئيس لجنة المدربين في اتحاد الشطرنج العراقي المركزي، ومساعده باسم جبارة مع باقي المدربين من مختلف الدول العربية ومدربي المحافظات العراقية.

وتتوالى نجاحات أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج بسبب الدعم المتواصل من رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، والذي عمل على تذليل كافة الصعوبات لإنجاح مثل هذه الدورات على الرغم من ارتباطاته الكثيرة، إضافة إلى متابعة الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج هشام الطاهر وتواصله المستمر مع رئيس اتحاد الشطرنج العراقي لمتابعة كل صغيرة وكبيرة مع العمل المتواصل لإنجاح الدورة.