لعلاج أزمة الظهير الأيمن.. تعديلات في خطة وتشكيل الأهلي أمام الترجي



الشارقة - اميمة ياسر - يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تعديلات في تشكيل النادي الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر انطلاقها مساء يوم 19 من شهر يونيه الجاري في تونس، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 26 على استاد الأهلي في السلام بالقاهرة.

ويرغب موسيماني في إجراء تعديلا في طريقة لعب وتشكيل الأهلي أمام الترجي لعلاج أزمة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأحمر.

وتأكد غياب محمد هاني عن المشاركة في تشكيل الأهلي أمام الترجي بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعرض لها خلال مشاركته في اللقاء الأخير أمام نهضة بركان المغربي في نهاية مباراة السوبر الأفريقي. حسبما نشر موقع "الوطن".

ويقوم موسيماني بدراسة قرار إجراء تغييرات في تشكيل الأهلي والاعتماد على نفس طريقة اللعب التي استعان بها في مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال وهو اللاعب بـ 3 لاعبين في مركز المساك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ويفكر موسيماني الاعتماد على تنفيذ الخطة الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وهي نفس الخطة التي تعادل بها الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال، على أن تعود الخطة لطبيعتها من جديد في لقاء الإياب بالقاهرة.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي، في تصريحات خاصة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن محمد هاني سيغيب عن لقاء الذهاب بين الأهلي والترجي.

وتابع طبيب الأهلي أن هناك محاولات من أجل تجهيز محمد هاني بلقاء الإياب، مشيرا إلى أن الأمر غير محسوم بشكل نهائي حتى الوقت الجاري بسبب حاجة اللاعب إلى الراحة، نظرا لقوة إصابته في العضلة الأمامية.

ويخوض محمد هاني برنامجا تأهيليا خاصا وشاملا من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.