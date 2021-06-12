يورو 2020..ويلز يخطف تعادلًا هامًا أمام سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل المنتخب الويلزي مع نظيره السويسري بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات على ستاد باكو عاصمة أذربيجان.

وشهدت المجموعة ذاتها فوز إيطاليا على تركيا في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0.

وتكون تشكيل ويلز من: داني وارد، كونور روبرتس، رودون، بن ديفيز، كريس ميفام، جو موريل، جو ألين، أرون رامزي، دانييل جيمس، كيفير مور، جاريث بيل.

وتكون تشكيل سويسرا من: يان سومر، نيكو إلفيدي، فابيان شار، مانويل أكانجي، كيفن مبابو، جرانيت تشاكا، ريمو فرولر، ريكاردو رودريجيز، شيدران شاكيري، امبولو، هاريس سيفيرفيتش.