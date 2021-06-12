مشاهدة مباراة الدنمارك وفنلندا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة مباراة الدنمارك وفنلندا في بث مباشر من ملعب باركن ستاديون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2020، والتي تضم كذلك بلجيكا وروسيا.

يلتقي منتخب الدنمارك مع فنلندا في ديربي اسكندنافي خالص اليوم السبت 12 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ويلز وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

ستشهد مباراة الدنمارك وفنلندا حضور جماهيري بحد أقصى 25 ألف متفرج، وهو أكثر نسبيًا من الحضور الجماهيري المسجل في المباراة الافتتاحية بين ايطاليا وتركيا على ملعب الاولمبيكو في روما بـ16 ألف مناصر.

وتسعى الدنمارك إلى استغلال عامل الأرض والجمهور، والاستفادة من خبرات الجيل الحالي بقيادة نجم إنتر ميلان الإيطالي “كريستيان إريكسن”، من أجل تحقيق إنجازًا تاريخًا يضاهي ما حققته منذ 30 عامًا حينما أحرزت لقبها الوحيد في بطولة أوروبا نسخة 1992.

ولم يعرف منتخب الدنمارك الخسارة سوى في مرة واحدة من آخر 12 مباراة، حققوا 9 انتصارات، وتعادلين، وبشكل مثير للإعجاب، حافظوا على نظافة شباكهم في تسعة من تلك المباريات.

على الجهة المقابلة، أصبحت أحلام فنلندا واقعًا حيث ستشارك في بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يزعجوا منافسيهم في المجموعة الثانية نظرًا لتراجع نتائجهم في الفترة الماضية، إلا أن الأبيض سيسعى إلى ترك علامة في المشاركة الأولى.

ومر منتخب فنلندا بفترة صعبة خلال الشهور القليلة الماضية، إذ خاض 6 مباريات، لم يعرف فيها طعم الفوز، تعادل في مناسبتين، وتلقوا 4 هزائم، ولكن نتائج المباريات الرسمية يصعب التكهن بها.

الدنمارك – فنلندا

ملعب باركن ستاديون (كوبنهاجن – الدنمارك)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة B)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021 في يورو 2020 بين الدنمارك وفنلندا على ملعب باركن ستاديون في العاصمة الدنماركية.

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تشكيلة الدنمارك اليوم

كاسبر شمايل – خواكيم مايهلي – آندريس كريستنسين – سيمون كاير – دانيل فاس – توماس ديلاني – بيير هوجبيرج – كريستيان إريكسن – يوسف بولسين – جوناس ويند – مارتن برايثوايت.

تشكيلة فنلندا اليوم

هارديكي – أورونين – دانييل شاوغنيسي – باولوس آراجوري – جوكا رايتالا – روبن لود – جلين كامارا – تيم سبارف – جونا تويفيو – جويل بوهجانبالو – تيمو بوكي.

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