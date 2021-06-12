الامارات | إصابة 12 فردا في منتخب فنزويلا بـ «كورونا» قبل لقاء البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 فردا في منتخب فنزويلا بـ «كورونا» قبل لقاء البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب 12 فردا في صفوف منتخب فنزويلا المشارك في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بينهم لاعبون وعاملون في الجهاز الفني، بفيروس كوفيد-19، عشية المواجهة ضد البرازيل في المباراة الافتتاحية من البطولة القارية التي ستقام مساء غدٍ، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة البرازيلية اليوم.

وقالت وزارة الصحة إنها تلقت خبر النتائج الايجابية مساء أمس من قبل اتحاد اميركا الجنوبية (كونميبول) واشارت في بيان: «تبلغت وزارة الصحة من قبل كونميبول بأن 12 فردا من منتخب فنزويلا بينهم لاعبون وآخرون من الجهاز الفني خضعوا لفحوص على فيروس كورونا وجاءت نتيجتهم اجابية. جميع هؤلاء لا يشعرون بأي عوارض».

وتنطلق النسخة الـ 47 من مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم غدا الأحد في البرازيل.

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