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ويلز تخطف نقطة من سويسرا وإيطاليا في صدارة المجموعة

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل المنتخب الويلزي مع نظيره السويسري بنتيجة 1- 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات على استاد باكو، عاصمة أذربيجان.

وشهدت المجموعة ذاتها فوز إيطاليا على تركيا في افتتاح البطولة بنتيجة 3- 0.

وجاء تشكيل ويلز من: داني وارد، كونور روبرتس، رودون، بن ديفيز، كريس ميفام، جو موريل، جو ألين، أرون رامزي، دانييل جيمس، كيفير مور، جاريث بيل.

وتكون تشكيل سويسرا من: يان سومر، نيكو إلفيدي، فابيان شار، مانويل أكانجي، كيفن مبابو، جرانيت تشاكا، ريمو فرولر، ريكاردو رودريجيز، شيدران شاكيري، أمبولو، هاريس سيفيرفيتش.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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