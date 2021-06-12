شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث استعدادات بطل الكيك بوكسنج لبطولة العالم للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بالعقيد محمد عبده أبوستيت، بطل العالم للكيك بوكسنج، لمناقشة استعداده لمباراته المقرر إقامتها أمام بطل روسيا تحت رعاية الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة الكابتن محمد صبيح.

وتطرق اللقاء إلى دعم الوزارة للمباراة المزمع إقامتها بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، فى شهر سبتمبر المقبل، ضمن بطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسنج، والتى تجمع بين بطل العالم المصري العقيد دكتور مهندس محمد عبده أبوستيت، وبطل العالم الروسي.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم ومؤازرة جميع الرياضيين المدنيين والعسكريين في إطار إعدادهم وتجهيزهم لمختلف البطولات الدولية للفوز بها ورفع عَلَم مصر في المحافل الدولية.

وأعرب وزير الرياضة عن أمنياته بالتوفيق لبطل العالم المصري في رياضة الكيك بوكسينج، والفوز في مباراته أمام بطل العالم الروسي استمراراً لسلسلة انتصاراته الرياضية التي يحققها على مستوى شتى البطولات.