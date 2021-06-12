شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي رئيسا لقطاع البراعم بالمقاصة.. ومتولي مشرفا عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة النائب أحمد هويدي تعيين سعيد لطفي رئيسا لقطاع البراعم بالنادي في القاهرة و الكابتن حسام رضوان مديرا فنيا للقطاع، على أن يتولى الكابتن سيد متولي منصب المشرف العام علي قطاع البراعم و الأكاديميات بالنادي.

من جانبه أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاهتمام بقطاع البراعم، جاء امتدادا لسياسة النادي الهادفة لرعاية المواهب الصاعدة باعتبارها ذخيرة النادي وجزء أساسي من استثماراته، وتأكيدا ان الناشئين هم الذخيرة الداعمة للمقاصة فيالمرحلة المقبلة وهي كانت سبب نجاحة في السنوات الماضية.

وأشار اللواء بكري سليم إلى أنه يجري حاليا استكمال تشكيل الاجهزه الفنيه و الإدارية لفرق القطاع وسرعة تطويرة ،وأوضح أن تدريبات ناشئين المقاصة والبراعم ستقام علي ملعب المحروسه بالعباسية التابع للمنطقه المركزيه العسكريه وسيكون هو الملعب الرسمي للقطاع في التدريبات و المباريات.

واختتم المدير التنفيذي لنادي المقاصة حديثه بالتأكيد علي تنظيم اختبارات بجميع محافظات مصر خلال الفتره القادمه تحت اشراف كلا من الكابتن سيد متولي و الكابتن سعيد لطفي للبحث عن المواهب و ضمها للنادي خلال الفتره القادمه.