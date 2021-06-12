لطفي رئيسا لقطاع البراعم بالمقاصة.. ومتولي مشرفا عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي رئيسا لقطاع البراعم بالمقاصة.. ومتولي مشرفا عاما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة النائب أحمد هويدي تعيين سعيد لطفي رئيسا لقطاع البراعم بالنادي في القاهرة و الكابتن حسام رضوان مديرا فنيا للقطاع، على أن يتولى الكابتن سيد متولي منصب المشرف العام علي قطاع البراعم و الأكاديميات بالنادي.
من جانبه أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة أن الاهتمام بقطاع البراعم، جاء امتدادا لسياسة النادي الهادفة لرعاية المواهب الصاعدة باعتبارها ذخيرة النادي وجزء أساسي من استثماراته، وتأكيدا ان الناشئين هم الذخيرة الداعمة للمقاصة فيالمرحلة المقبلة وهي كانت سبب نجاحة في السنوات الماضية.
وأشار اللواء بكري سليم إلى أنه يجري حاليا استكمال تشكيل الاجهزه الفنيه و الإدارية لفرق القطاع وسرعة تطويرة ،وأوضح أن تدريبات ناشئين المقاصة والبراعم ستقام علي ملعب المحروسه بالعباسية التابع للمنطقه المركزيه العسكريه وسيكون هو الملعب الرسمي للقطاع في التدريبات و المباريات.
واختتم المدير التنفيذي لنادي المقاصة حديثه بالتأكيد علي تنظيم اختبارات بجميع محافظات مصر خلال الفتره القادمه تحت اشراف كلا من الكابتن سيد متولي و الكابتن سعيد لطفي للبحث عن المواهب و ضمها للنادي خلال الفتره القادمه.