شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب مباراة المنتخب الاوليمبي مع جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر مواجهة منتخب مصر الأوليمبي لفريق جنوب أفريقيا على استاد السويس في الودية الثانية، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار استعداد الفريقين لأوليمبياد طوكيو 2020 في يوليو المقبل.

وكان سبق وأعلن اتحاد الكرة إقامة المباراة الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا بستاد القاهرة قبل الاستقرار على اقامتها بالسويس عند السابعة مساء .

وحقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز في الودية الأولى التي أقيمت، بهدفين دون رد أحرزهما مصطفى محمد.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أوليمبياد طوكيو .

ويفتتح منتخب مصر الأوليمبى مشواره فى البطولة بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.