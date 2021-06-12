شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يعلق على هزيمة تونس أمام الجزائر: كانت مباراة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب على معلول لاعب منتخب تونس و الاهلى المصري عن حزنة للخسارة التى تلقاها منتخب بلاده أمام منتخب الجزائر بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما وديا امس .

وقال : يجب ألا تؤثر الهزيمة سلبا على معنويات نسور قرطاج.

وأضاف علي معلول في تصريح مصور نشره الاتحاد التونسي لكرة القدم : "كانت مباراة كبيرة الليلة جمعت بين منتخبين كبيرين".

وتابع: "المنتخب الجزائري هو بطل أفريقيا ومنتخبنا كبير ولنا اسمنا وتاريخنا، لكن الليلة لم نكن في يومنا".

وأوضح: "لم نكن في مستوانا خصوصا في الشوط الأول، ولم نبدأ اللقاء جيدا، في المقابل نجح منتخب الجزائر في كسب الثنائيات، وكان لديه الإصرار على التسجيل، وهو ما نجح فيه فعلا في الشوط الأول".

وأضاف نجم الأهلي المصري: "في الشوط الثاني كان لنا رد فعل إيجابي وحاولنا العودة، فخلقنا فرصا عدة، لكننا لم نعرف كيف نترجمها".

وواصل معلول قائلا: "علينا مواصلة العمل وأن نرفع رؤوسنا فما هي إلا مباراة ودية".