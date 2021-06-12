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النصر السعودي يعلق على مفاوضاته مع بدر بانون

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع في نادي النصر السعودي حقيقة ما تردد بشأن تقديم النادي عرضا للمغربي بدر بانون، مدافع النادى الأهلي المصري .

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى اقتراب حصول النصر على خدمات اللاعب المغربي، لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل.

وقال المصدر: لم نتقدم بأي عرض لبانون، وفي حال أردنا تقديم عرض لأي لاعب، فإننا سنقوم بالتفاوض مع الجهة المسؤولة، وسنعلن موقفنا بشكل رسمي».

وأتم: «إدارة العالمي قد تعلن عن صفقة جديدة خلال الأيام المقبلة، ليرتفع عدد صفقات النادي إلى 3، بعد البرازيلي تاليسكا والكاميروني أبوبكر».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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