شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز بعد أزمة كورونا : الوضع لايزال صعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، آخر تطورات إصابات لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهة سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري الممتاز .

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية إن هناك تحولا لحالات عديدة مصابة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية.

وأكد أن نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها الفريق ستظهر مساء اليوم وستحسم مصير اللاعبين المتعافين من العدوى.

وأوضح أن «الأمور لاتزال صعبة لأن المتعافين من كورونا لم يتدربوا مع الفريق منذ فترة».

وأردف: «لكن في النهاية بيراميدز يملك قواما يستطيع به خوض مواجهة سموحة».