شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، من التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة إنتقال لاعب حر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك تقدم في مفاوضات برشلونة مع ممثلي ديباي، خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن المحادثات في المرحلة النهائية، والصفقة قد تحسم رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت أن يوفنتوس نافس برشلونة بقوة في صفقة ديباي، لكن بقاء المدرب الهولندي رونالد كومان لموسم آخر حسم وجهة اللاعب، مشيرة إلى أن اللاعب الهولندي، سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات بنفس الراتب الذي اتفق عليه في بداية المفاوضات.

يذكر أن برشلونة دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع كل من الارجنتيني سيرجيو أجويرو والمدافع اريك جارسيا، لاعبا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي ايمرسون رويال، من ريال بيتيس.