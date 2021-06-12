شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ألمانيا يبتكر نظام «سكن» في اليورو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ابتكر المنتخب الألماني نظام «سكن» جديداً للاعبيه في معسكر هيرزوجنوراوخ في ضواحي مدينة نورمبرج، وذلك لزيادة فرص فوز الماكينات بلقب يورو 2020، على الرغم من قوة خصوم «المانشافت» الألماني، لكونه يلعب بمجموعة الموت مع فرنسا والبرتغال وهنجاريا، ناهيك عن مواجهة بطل العالم فرنسا في الافتتاح، وسيخوض الألمان مباريات دور المجموعات في معقل البايرن أليانز أرينا بمدينة ميونيخ ما يمنح الماكينات أفضلية في أول مراحل البطولة.

ويعتمد النظام لفريق المدرب يواكيم لوف، على وضع 3 أو 4 لاعبين في كابينة واحدة مع الحرص على عدم جمع لاعبي الفريق الواحد في الكابينة مثل كاي هافيرتس وزميله تيمو فيرنر في تشيلسي وذلك لمزيد من التركيز والهدوء.

وكشف تقرير ألماني عن مبيت هافيرتس مع حارس أرسنال بيرند لينو ومشاركة توماس مولر مهاجم البايرن الكابينة مع روبن جوزنس لاعب أتالانتا وليون جورتيزكا والحارس كيفن تراب.

وشرح المدير الرياضي للمنتخب أوليفر بيرهوف كيفية عمل النظام وقال: «أول خطوة، اخترنا 7 لاعبين هم الأكثر خوضاً للمباريات الدولية كي يكون هناك كابتن لكل واحدة من الكابينات ال7 ثم أجرينا قرعة لمن يسكن مع كل كابتن ونكرر القرعة في حال خرجت بلاعبين من الفريق الواحد، في إحدى المرات خرجت القرعة ب3 لاعبين من البايرن في كابينة واحدة، في النهاية حرصنا على إيجاد خلطة جيدة ووفرنا مناخاً هو الأفضل، فالمعسكر في وسط الغابة والهدوء رائع ما يتيح للاعبين التركيز».