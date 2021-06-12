شكرا لقرائتكم خبر عن الكلبة ويلو ترجح فوز الإنجليز على كرواتيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجحت ويلو، أذكى كلبة في بريطانيا، فوز منتخب إنجلترا على كرواتيا الأحد على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وتستطيع ويلو أن تعد من 1 إلى 10، ولفظ حروف اسمها وتمييز الأشياء مثل الكرة والدمية، وتحصل على طعامها المفضل بعد 5 خيارات صحيحة، وقد تنبأت بالكثير من الأحداث بطريقة مذهلة.

وتم وضع 3 كرات أمام ويلو واحدة تحمل علم بريطانيا وأخرى علم كرواتيا وكرة ثالثة للتعادل، وعلقت مالكتها شارلوت، مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة :«تتوقع بنجاح هوية الفائز، جربناها في الانتخابات الأمريكية وانتخابات رئيس وزراء بريطانيا ونهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي».