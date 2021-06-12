شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انهيار صفقة شراء ديربي كاونتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف الإسباني إيريك ألونسو عن أسباب انهيار صفقة شراء نادي ديربي كاونتي المنافس بالدرجة الأولى في إنجلترا والذي يدربه أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

وقال ألونسو، الذي توصل في أبريل الماضي لاتفاق قبل إعلان رابطة البريمييرليج رفض الصفقة في مايو الماضي: "أعتقد أنني بسن الـ29 صغير السن لأمتلك نادي كرة، الرابطة لم ترغب بتسليم النادي لطفل، في البداية طلبت الرابطة إثبات جديتي في الشراء ومن أجل تسهيل حركة المال بين البنوك حولت الـ75 مليون إسترليني على مدى 3 أشهر، ثم أرادت الرابطة تزويدها بمعلومات عن أصول المال، وقدمت كل المعلومات المطلوبة عن أعمالي ثم قالوا لي إنها ليست كافية وطلبوا مني تفاصيل عملي في أندونيسيا وإسبانيا بضمنها فواتير وعوائد الضريبة وأيضاً زودتهم بها".

ووفقا لتقارير أرادت الرابطة دليلاً على مصدر الأموال كي تضمن استقرار النادي مستقبلاً، وألونسو لم ينف ضلوع جهات في الصفقة، وما زاد الطين بلة حادثة تويتر ألونسو والتي تتعلق بنشر صور فيلا مترفة وكتب عليها "صباح الخير"، ولاحظ المشجعون أن نفس الفيلا نشرها وكيل عقارات في لوس أنجليس اسمه ديفيس بفاف في 11 أبريل العام الماضي وهي بمدينة بيل إير/ كاليفورنيا ليدعي ألونسو لاحقاً أن حسابه تعرض للقرصنة وأنه أوقفه.