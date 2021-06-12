شكرا لقرائتكم خبر عن الهاملي يطمئن على تحضيرات منتخب «قوى أصحاب الهمم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية بزيارة تفقدية لفندق هامبتون باي هيلتون مقر إقامة المنتخب الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم، لمتابعة سير التدريبات أثناء معسكر دبىّ التحضيري للألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

وعلى هامش الزيارة تم تبادل الدروع فيما بين إدارة الفندق ممثلة في تامر طنطاوي مدير عام الفندق واللجنة البارالمبية الإماراتية والتي يمثلها محمد فاضل الهاملي.

وأعرب الهاملي خلال الزيارة عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة من الجميع والتي تهدف لخدمة أبنائنا من أصحاب الهمم ورفع راية الوطن في مختلف المحافل الدولية وكذلك الاهتمام الكبير بجميع أفراد المنتخب الوطني والحرص من قبل إدارة الفندق على توفير الأجواء المناسبة والقياسية التي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوّة من معسكر دبيّ التحضيري لألعاب طوكيو البارالمبية 2021.

كما أثنى الهاملي على الادوار التي يقوم بها الجهاز الفني والإداري للمنتخب للخروج بأفضل النتائج من هذا المعسكر، بالإضافة إلى الجهد الملموس والتفاني من قبل لاعبو منتخب الإمارات لألعاب القوي من ذوي الهمم، مجدداً ثقته في قدرة فرسان الإرادة في جميع المحافل الدولية والقارية القادمة.

وأكد اليد تامر طنطاوي مدير عام فندق هامتون باي هيلتون دبيّ سعادة الجميع وخدمة أبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى، مشيراً إلى استعداد الفندق الدائم لدعم الرياضة الإماراتية بكل فئاتها وخاصة فئة أصحاب الهمم الذين يعتبرهم أبطالاً يقدمون أمثلة يُحتَذَى بها، موكداً أن الفندق ملتزم بتسخير كل إمكاناته في سبيل الوصول للمكانة المرموقة للرياضة الإماراتية التي عهدناها ونعهدها دائماً من هؤلاء الأبطال.