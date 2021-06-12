«الفيفا طلب تقرير رسمي من الحكومة المصرية!».. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ويتحدث عن أزمة فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس نادي الزمالك المعزول، مرتضى منصور، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، كما تفاعل مع أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي بشأن ملف تجديد عقده، موجها رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

وقال منصور عبر حسابه بموقع "تويتر": "جمهور الزمالك العظيم.. أعذروني فليس كل ما يُعرف يقال".

وأضاف رئيس الزمالك السابق: "بالنسبة لموضوع الفيفا، وصلتني معلومات مؤكدة من داخل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة المصري، بوصول خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة من الفيفا يستنكر فيه تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الشرعي المنتخب، وتعيين لجان من قبل الحكومة المصرية كل شهرين تقريبا".

وعن أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي، قال منصور إنه "حدث تواصل معه عن طريق ابنه أمير مرتضي، واعتذر له بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والذي تعاقد معه، عن الإساءات التي طالته من بعض الإعلاميين، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض، والرحيل عنه هذا الصيف".

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، أعلنت، في الرابع من أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديلاً له.

وقامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الشهر الماضي، بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فيما قال مرتضى منصور إنه سيقيم دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للحصول على 20 مليون جنيه كتعويض مالي، إثر صدور حكم إلغاء إيقافه لمدة أربع سنوات.

ومؤخراً، أعلن الدولي التونسي فرجني ساسي بشكل شبه رسمي رحيله عن القلعة البيضاء، وذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر".