شاهد واحكم .. هدف ملغى لنادي زد في شباك جمهورية شبين.. ونجل إسماعيل يوسف: «فضيحة»

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد عمر يوسف، نجل نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي "زد إف سي"، إسماعيل يوسف، أداء التحكيم في مبارة الفريق أمام جمهورية شبين، والتي أقيمت أمس الجمعة.

وكان نادي زد قد خسر أمام جمهورية شبين بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ونشر عمر يوسف عبر حسابه الشخصي بـ "انستجرام" صورة وفيديو من هدف زد الملغي، معلّقاً بالقول: "فضيحة.. حسبي الله ونعم الوكيل".

كما نشر الحساب الرسمي لنادي زد إف سي بانستجرام لقطة الهدف الملغي في الدقيقة 92 بسبب خطأ على مهاجم الفريق، وفقاً لقرار حكم المباراة.