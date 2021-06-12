تقارير سعودية: بدر بانون يقترب من النصر السعودي.. ووكيل لاعبين يكشف عن قيمة الصفقة.. والأهلي يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم، السبت، أن مجلس إدارة نادي النصرالسعودي، برئاسة مسلي آل معمر، اقترب من حسم صفقة دفاعية كبرى فى الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الجديد 2021 - 2022، مؤكدة أنه اقترب من الاتفاق مع بدر بانون نجم الأهلي المصري.

وذكر موقع "سعودي سبورت" أن الإعلامي الرياضي أكرم كونور أعلن أن نادي النصر على وشك التعاقد مع المغربي بدر بانون قلب دفاع النادي الأهلي.

وكتب كونور تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها إن مسئولي النصر والأهلي يضعون التفاصيل النهائية للعقد، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأضاف الموقع السعودي، أن الأنظار كلها اتجهت فى الأيام الماضية إلى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، والذى قيل إنه فى طريقه للانضمام إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كما كشف وكيل اللاعبين، فهد سارح، عن القيمة المالية لانتقال المدافع المغربي بدر بانون، من الأهلى إلى النصر فى الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال سارح، في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، إن الأهلي "طلب 5 ملايين دولار، أي ما يعادل 18.7 مليون ريال سعودي، من النصر، للتخلى عن المدافع المغربي".

وأوضح وكيل اللاعبين أن بانون سيتقاضى 2.5 مليون دولار "9.3 مليون ريال سعودي"، كراتب سنوي بعد الانتقال إلى النصر، ما يعني أن اللاعب المغربي، إذا وقع عقود مع النصر لمدة 3 سنوات قادمة، فإن القيمة الإجمالية للصفقة، ستصل إلى 50 مليون ريال سعودي.

من جهته، نفى مسئولو النادى الأهلى وصول عروض رسمية من أندية الخليج أو أوروبا لضم المغربى بدر بانون مدافع الفريق، وأكدوا أن ما تردد فى هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد اجتهادات إعلامية.

من جانبه، علّق أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، على أنباء اقتراب بانون من النصر السعودي.

ونفى توفيق، في تصريات لموقع "مصراوي"، عدم وجود أي عروض سواء رسمية أو ودية للمدافع المغربي بدر بانون

وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن "كل ما يتردد في بشأن بدر بانون مجرد مجرد إجتهادات لا اكثر وليس هناك أي شئ رسمي أو ودي".

وأضاف: "بدر بانون أحد العناصر المميزة جداً - خلقاً ولعباً- والتي نبني بها فريق جديد للأهلي يحافظ علي حصده للبطولات، وليس من المنطقي التخلي عنه".

وتابع: "لا أعرف السبب الرئيسي وراء الحديث عن عروض للاعبي الفريق في هذا التوقيت، لدينا مباريات مهمة علي بطولة هي الأقوي في القارة الأفريقية".

واختتم توفيق تصريحات بالقول: "نريد التركيز للجهاز الفني لنحافظ علي لقب دوري الأبطال، كلام نهائي وحاسم ليس هناك عروض رسمية أو ودية لأي لاعب بالفريق الأول حتي الان".

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي.