الخليج 365 يكشف.. موقف الأهلي من الصفقات التبادلية مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى مصدر مسؤول في النادي الأهلي، تعجبه من الزج بإسم القلعة الحمراء في صفقات تبادلية مع نادي بيراميدز، مشيراً الى أنه لم يحدث أي تفاوض سواء رسمي أو ودي بخصوص هذا الأمر.

وكانت تقارير قد أشارت الى وجود نية لعقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بخصوص ناصر ماهر وإبراهيم عادل، لكن وكيل ناصر ماهر نفى هذا الأمر في وقت سابق.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" "ليس هناك أي نية للتخلي عن أكرم توفيق وناصر ماهر، وليس هناك أي عروض للثنائي".

وتابع "لا أعلم من وراء ما يثار حول وجود صفقات تبادلية بين الأهلي وبيراميدز".

واستمر "نحن لا نتعامل بتلك الطريقة مع لاعبينا، اكرم وناصر من أعمدة الفريق وهم المستقبل ولا نية للتفريط فيهم بأي شكل".

وأوضح "أكرم توفيق لاعب في المنتخب الأولمبي، وضمن الإختيارات المبدئية لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، لاعب نضج وصاحب روح ومهارة ويعشق الاهلي ولا مجال لقبول أي تفاوض لبيع اللاعب فهو عنصر أساسي لدينا".

وأكمل "نفس الأمر ينطبق على ناصر ماهر والذي ربما منعته الإصابات في عدم المشاركة ولكنه سيكون له دور كبير ومؤثر وهذا القرار فني يخص بيتسو موسيماني وحده ولكن لا نية في التفريط النهائي به".

وأضاف "الاهلي لم يبد أي رغبة رسمية أو ودية في التعاقد مع ثنائي بيراميدز اسلام عيسي وأحمد توفيق، الثنائي جيد بكل تأكيد لكن خارج حسابتنا".

واختتم "لماذا دوما الزج بأسم الأهلي في وجود صفقات تبادلية مع بيراميدز، ما هو الهدف؟، ولماذا هذا التوقيت؟، لم يحدث أي جلسة في هذا الشأن وكلها أمور وقصص مختلقة".