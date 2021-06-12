الإصابة تحرم هولندا من جهود دي ليخت أمام أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، فرانك دي بوير، اليوم السبت، أن مدافع المنتخب، ماتيس دي ليخت، سيغيب بسبب الإصابة عن لقاء أوكرانيا في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة إقامتها في امستردام غدا الأحد.

وأصيب مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي في منطقة الحوض.

وقال دي بوير في مؤتمر صحفي إن المباراة:" ستأتي بالنسبة له في موعد سابق لأوانه بعض الشيء، ولدينا مباراتان أخريان في دور المجموعات".

وأضاف دي بوير:" لو كان الأمر شديد الأهمية، كنا سنحاول إشراكه، لكننا لا نريد المخاطرة"، مشيرا إلى أنه من الممكن لمدافع أياكس امستردام يورين تيمبر/19 عاما/ أن يحل محل دي ليخت/21 عاما/ في مباراة غد.

من ناحية أخرى، سيكون لمارتن شتكلنبورج/38 عاما/، حارس مرمى اياكس امستردام الأفضلية في حراسة مرمى المنتخب الهولندي على حساب تيم كرول.

ورغم كل النقاشات التي أثيرت في هولندا، فإن بوير عازم على اللعب بطريقة 5-3-2.