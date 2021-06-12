تقارير تونسية: عرض إيراني مُغري لضم فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفادت تقارير صحفية تونسية بأن مواطنها المحترف في صفوف نادي الزمالك، فرجاني ساسي تلقى عرضًا من نادي برسيبوليس الإيراني.

وأشارت صحيفة تونس الرقمية، إلى أن نادي برسيبوليس الإيراني تقدم بعرض مُغري لضم فرجاني ساسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولفتت الصحيفة التونسية الإنتباه إلى أن تواجد برسيبوليس في دوري أبطال آسيا قد يشجع فرجاني ساسي على الانضمام لصفوفه.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك الموسم الحالي، ولم تتوصل إدارة الزمالك وساسي لأي اتفاق بشأن تجديد التعاقد لفترة أخرى.

وأثار فرجاني ساسي الجدل بخصوص مستقبله مع الزمالك بتغريدة على حسابه بمنصة تويتر، شدد خلالها على اعتزازه بالفترة التي وصفها بـ "الأهم" في حياته والتي قضاها بالقلعة البيضاء، مشيراً الى أنه قريباً سيوضح كل الحقائق.