يورو 2020.. ويلز 1 - 1 سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة ويلز وسويسرا التي تقام اليوم السبت ضمن بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) في الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد باكو في أذربيجان.

وشهدت المجموعة ذاتها فوز إيطاليا على تركيا في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0.

وتكون تشكيل ويلز من: داني وارد، كونور روبرتس، رودون، بن ديفيز، كريس ميفام، جو موريل، جو ألين، أرون رامزي، دانييل جيمس، كيفير مور، جاريث بيل.

وتكون تشكيل سويسرا من: يان سومر، نيكو إلفيدي، فابيان شار، مانويل أكانجي، كيفن مبابو، جرانيت تشاكا، ريمو فرولر، ريكاردو رودريجيز، شيدران شاكيري، امبولو، هاريس سيفيرفيتش.

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