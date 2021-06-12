ساوثجيت يضمن الاستمرار مع انجلترا حتى في حالة الفشل في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

يضمن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا الاستمرار في عمله مع الفريق حتى في حالة الفشل في الفوز بلقب بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) وذلك لقناعة الاتحاد الانجليزي باستمراره حتى كأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره في يورو 2020 غدًا الأحد حيث يواجه كرواتيا في محاولة للظهور بشكل طيب كونه أحد المنتخبات الواعدة أصحاب المواهب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية أن الاتحاد الانجليزي يضع أمله أن يستمر ساوثجيت مع الفريق لفترة طويلة ولن يكون محل تقييم بناء على الأداء في يورو 2020، ويضمن عمله مع لاعبيه على الأقل حتى كأس العالم المقبلة في قطر نهاية العام القادم.

لكن بالنسبة لساوثجيت فهو يرى أن العمل من أجل الفوز بالبطولة يجب أن يكون من بين أهدافه خاصة وأن مرحلة نصف النهائي والنهائي ستكون في انجلترا، الشيء الذي يجعله بحاجة للعمل من أجل تحقيق اللقب الغائب من البلد الذي اخترع لعبة كرة القدم.