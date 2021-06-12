طائرة تطالب مدرب هولندا بتغيير طريقة اللعب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

حلقت طائرة فوق مقر تدريبات منتخب هولندا، تطالب المدرب فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب الطواحين بتغيير طريقة لعب المنتخب في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويستعد المنتخب الهولندي لمواجهة نظيره الأوكراني، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة "يورو 2020".

وظهرت طائرة تُحلق فوق مقر تدريبات منتخب هولندا اليوم السبت، طالبت دي بور بتغيير طريقة اللعب من 2/3/5 إلى 3/3/4.

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة "يورو 2020" رفقة منتخبات أوكرانيا، مقدونيا الشمالية والنمسا.