الأهلي يكشف لمصراي مصير ماريو بالما مدرب فريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، أن ملف التجديد لماريو بالما المدير الفني لفريق كرة السلة بالنادي، سيحسمه مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وقال عبد القادر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بدأت في إعداد تقرير عن البرتغالي ماريو بالما مدرب السلة لتقديمه إلي مجلس إدارة النادي بخصوص ملف التجديد له".

وأضاف: "التعاقد مع ماريو كان لمدة شهرين فقط اي لنهاية الموسم الحالي، وبالتالي من الطبيعي أن نبدأ الآن في مناقشة مصيره من خلال عرض الأمر علي مجلس الإدارة فهو صاحب الحق الأصيل في أي قرار".

واختتم عبد القادر: "التجديد لباقي المدربين سيتم في التوقيت المناسب وعقب انتهاء الموسم في كافة الألعاب وبالفعل هناك تقرير سيتم تقديمه أيضا للمجلس وفقا لسياسة الأهلي".