مشاهدة مباراة ويلز وسويسرا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 (المجموعة الأولى)

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة مباراة ويلز وسويسرا في بث مباشر، والمقرر لها على ملعب باكو الاولمبي في اذربيجان، ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة يورو 2020.

يحين موعد البث المباشر للقاء ويلز وسويسرا اليوم السبت 12 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الفرنسي “كليمان توربان” في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة ويلز وسويسرا في بطولة يورو 2020، عبر البث المباشر بقناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، وتوجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة ويلز وسويسرا يصل عددها ل 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.

بعد عرض بطولي في يورو 2016 بالوصول إلى دور نصف النهائي، بلغ منتخب ويلز إلى ثالث بطولة كبرى له على الإطلاق هذا العام، ويسعى إلى البناء على ما تحقق، والتغلب على فكرة استبعاده من الوصول إلى ما هو أبعد من إنجاز النسخة الماضية.

وحقق ويلز الفوز مرتين من آخر 5 مباريات دولية، ولكن بإلقاء نظرة موسعة على مباريات التنين خلال العام الماضي، فهي تظهر أنهم فازوا 11 مرة من آخر 20 مباراة، وتعادلوا في 5 مناسبات، وتلقوا 4 هزائم.

في المقابل، وصلت سويسرا إلى باكو بحالة معنوية رائعة، حيث حققت ست انتصارات متتالية، وستبحث عن خطف ثلاث نقاط مبكرة تساعدها على تجاوز دور المجموعات في رابع مشاركة على التوالي في بطولة كبرى.

ويملك منتخب سويسرا سجلًا جيدًا أمام ويلز، فمنذ أول لقاء جمعهما في عام 1949، إلتقى المنتخبين في 7 مناسبات، حقق فيها شفايتزر ناتي 5 انتصارات، وخسروا مرتين فقط.

الجدير بالذكر أن المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين ايطاليا وتركيا، قد انتهت أمس بفوز الآتزوري بثلاثية نظيفة، تصدر بها ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.

ويلز 0-1 سويسرا

ملعب باكو الأولمبي (أذربيجان)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة A)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 12 يونيو 2021 في يورو 2020 بين ويلز وسويسرا على ملعب باكو الأولمبي.

تصدر منتخب ايطاليا المجموعة الأولى ليلة أمس الجمعة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب تركيا، ما يعني حاجة الفريق الفائز اليوم بمباراة ويلز وسويسرا بالفوز بنتيجة 4/صفر من أجل تصدر المجموعة على حساب إيطاليا، وهو سيناريو صعب المنال نظرًا لقوة دفاع كلا الفريقين وتقارب مستواهما.

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تشكيلة ويلز اليوم

داني وارد – كريس ميفام – بين ديفيز – جوي رودون – كونور روبرتس – جوزيف موريل – جو آلين – آرون رامسي – جاريث بيل – دانييل جيمس – كيفير مور.

تشكيلة سويسرا اليوم

يان زومر – مانويل أكانجي – فابيان شار – نيكو إلفيدي – كيفين مبابو – جرانيت شاكا – ريمو فريولير – ريكاردو رودريجيز – شيكردان شاكيري – بريل إيمبولو – هاريس سيفيروفيتش.

ملخص مباراة ويلز وسويسرا

الدقيقة 30 | بطاقة صفراء لمدافع سويسرا “فابيان شار”.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مع أفضلية وخطورة واضحة من جانب المنتخب السويسري.

الدقيقة 47 | بطاقة صفراء للاعب ويلز “كيفير مور”.

الدقيقة 48 | انفراد صريح يضيع من مهاجم سويسرا “إيمبولو” بعد تألق الحارس وارد الذي تصدى للتسديدة ليبعدها ركنية.

الدقيقة 49 | جول ! سويسرا تتقدم 1/صفر برأسية جميلة من إيمبولو بعد تلقيه عرضية من ركنية نفذها نجم ليفربول شيكردان شاكيري.

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