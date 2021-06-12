منتخب إندونسيا يرفض عزف النشيد الوطني بسبب الأذان

تزامن إنطلاق مباراة المنتخب الإماراتي مع نظيره الإندونيسي، والتي جمعتهما أمس الجمعة،على ملعب زعبيل بنادي الوصل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مع أذان المغرب.

واكتسح منتخب الإمارات ضيفه الإندونيسي، بخماسية نظيفة، ليحافظ على المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين خلف فيتنام المتصدرة.

وأثناء عزف النشيد الوطني لإندونسيا، رُفع أذان المغرب في دبي بأحد المساجد القريبة من الملعب؛ ليطلب على الفور لاعبو منتخب إندونيسيا وقف عزف نشيد بلادهم، حتى انتهاء المؤذن من رفع الأذان.

ويحتل المنتخب الاماراتي المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر منتخب فيتنام، بينما يتواجد منتخب تايلاند وماليزيا في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب برصيد 9 نقاط، وتتذيل اندونيسيا المجموعة بنقطة واحدة في رصيدها.

ويتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

يذكر أن منتخب الامارات قد أكتسح ضيفه الاندونيسي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما في أكتوبر 2019، وذلك قبل فترة الكساد الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.