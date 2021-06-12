صفقات برشلونة | كوتينيو يدخل دائرة اهتمامات مارسيليا

ذكرت تقارير صحيفة، أن نادي مرسيليا الفرنسي يخطط للتعاقد مع مهاجم برشلونة فيليب كوتينيو، الذي يواصل تعافيه من الإصابة في البرازيل.

ويمتلك الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو عروضاً كثيرة، من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه في انتظار العودة للملاعب، كي يتفاوض مع ناديه لحسم مستقبله.

ومن جانبه يقترب كوتينيو من العودة للملاعب بعد ستة أشهر من إصابته، فصاحب الـ 28 عام بدأ الموسم الماضي بصورة جيدة قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ليتعرض بعدها لإصابة أنهت موسمه بشكل مبكر.

وبحسب موقع فوتبول إسبانيا، فإن نادي مارسيليا يجهز من الآن صفقة الحصول على اللاعب البرازيلي، حيث يريد الفريق الفرنسي، أن يتسلح بكوتينيو من أجل المنافسة داخل الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأكد الموقع، أن العملية تبدو معقدة بسبب سعر اللاعب، بالإضافة لراتبه المرتفع، ولكن تظل هناك حالة من التفاؤل في مارسيليا حول إجراء الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن خورخي سامباولي مدرب مارسيليا معجب بشدة بكوتينيو، على الرغم من السعر المرتفع الذي سيطلبه النادي الكتالوني، حال بيعه في الميركاتو الصيفي الحالي 2021.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة، شارك في 14 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.