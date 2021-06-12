ما يدور في عقل موسيماني لحل أزمة أفشه أمام الترجي

يعتبر غياب محمد مجدي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، عن مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، صداع في رأس للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني.

ويعاني أفشة من جزع في الرباط الداخلي للكاحل، ويواصل برنامجه التأهيل في محاولة من الجهاز الفني للأحمر لتجهيزه للحاق بمباراة الذهاب أو اكتمال شفاؤه قبل لقاء الإياب.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

واستقر موسيماني إلى عدم الدفع بأفشه أساسيًا خلال مواجهة الترجي حتى لو اكتمل شفاؤه، خوفا من تفاقم إصابته ويفقده في مباراة الذهاب، ومن الممكن أن يمنحه دقائق في نهاية المباراة.

ويفكر المدرب الجنوب إفريقي بالدفع بوليد سليمان لاعب الفريق على حساب أفشه، إلا أن قدرته البدنية تمنعه من خوض 90 دقيقة، لذا سيدفع بلاعب آخر حسب مجريات اللقاء.

ويميل موسمياني إلى الدفع بثلاثي في خط الوسط بوجود حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، من أجل إغلاق مفاتيح اللعب على الترجي والخروج بنتيجة غيجابية من رادس.

ولا يستبعد مدرب الأهلي فكرة الدفع بطاهر محمد طاهر في مركز صانع الألعاب بدلا من الجناح، كما قد يدفع بطاهر بجوار الشحات فيما يلعب صلاح محسن ومحمد شريف أمامهما.