“معظم الأهداف تاني من اليسار”.. رسالة تحذير لـ إنجلترا قبل مواجهة كرواتيا

تلقى نجوم منتخب إنجلترا، تحذيرًا قبل مباراة الفريق ضد منتخب كرواتيا في يورو 2020، عن طريق أحد المشجعين الذين سافروا إلى ملعب المباراة، إذ حملت الرسالة عبارات:” معظم أهداف كرواتيا تأتي من على اليسار”، وجاء ذلك قبل المباراة الافتتاحية التي سيخوضها “الأسود” على ملعب ويمبلي.

وحلقت طائرة فوق قاعدة تدريب إنجلترا قبل مباراتها الافتتاحية لبطولة أوروبا 2020 تحمل تحذيرًا للفريق من خطورة المنتخب الكرواتي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا أولى منافسته في يورو 2020، أمام منتخب كرواتيا، غدًا الأحد، وذلك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

وخاض فريق جاريث ساوثجيت التدريبات النهائية لمنتخب إنجلترا قبل المباراة المقرر إقامتها في ويمبلي، ضد الفريق الذي خسروا أمامه في نصف نهائي كأس العالم.

وأثناء المران، ظهرت صورة لافتة مرفوعة فوق ملعب سانت جورج بارك دون عليها: “معظم أهداف كرواتيا تأتي من الجهة اليسرى” .

وستلتقي إنجلترا بعد ذلك، مع اسكتلندا وجمهورية التشيك في المجموعة ويتطلع الإنجليز للذهاب بعيدًا في البطولة.