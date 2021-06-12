الميركاتو الصيفي 2021 | برشلونة يواصل خطته لضم ديباي.. ودي يونج ينفي تدخله

أكد فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة، بأنه ليست لدية القدرة على إقناع زميله في صفوف منتخب هولندا “ممفيس ديباي” على الانضمام إلى النادي الكتلوني في الميركاتو الصيفي 2021.

أصبح الدولي الهولندي ديباي هدف نادي برشلونة في الوقت الحالي، وذلك مع انتهاء عقده مع ليون وإمكانية ضمه مجانًا في الميركاتو الصيفي 2021.

الآن يتواجد الثنائي في الواجب الدولي خلال الفترة الحالية، كجزء من قائمة “الطواحين البرتقالية” لبطولة “يورو 2020″، مع مستقبل “مجهول” على صعيد الأندية بالنسبة للاعب الذي انتهى عقده مع فريق ليون.

ماذا ينتظر ديباي ودي يونج الآن؟

ينتظر الثنائي دي يونج لاعب نادي برشلونة، ورفيقه في المنتخب ممفيس ديباي لاعب نادي ليون، مواجهات مثيرة في بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث وقعت هولندا في مجموعة متوسطة القوة مع مقدونيا الشمالية والنمسا وأوكرانيا.

المباراة الافتتاحية للطواحين ستكون أمام أوكرانيا بأرض ملعب يوهان كرويف آرينا بالعاصمة أمستردام

دي يونج: ليس لي أي تأثير

ووفقًا لموقع فوتبول إسبانيا، فإن متوسط ميدان البرسا، أصر على أنه لن يكون له أي تأثير في قرارت رفيقة ديباي، وخاصة قصة سوق الانتقالات.

وفي تصريح مقتضب مع صحيفة سبورت الكتالونية قال دي يونج: “نعم أتحدث مع ديباي عن برشلونة، ولكن في النهاية هو الذي يتخذ القرار، سنرى ما سيحدث”.

و بحسب التقارير الصحفية فإن البرسا هو المرشح الأوفر حظًا لإكمال صفقة جناح مانشستر يونايتد السابق، لكن الأداء الإيجابي لهولندا في يورو 2020 قد يؤدي إلى زيادة المنافسة على توقيعه.

والجدير بالذكر أن، المدرب رونالد كومان حصل في الفترة الأخيرة على مجموعة من الصفقات المجانية، وذلك بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إيريك جارسيا، وسيرخيو أجويرو.