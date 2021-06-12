صفقات الزمالك | كارتيرون يعتمد على الحرس القديم لتعويض ساسي

يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، في التعاقد مع سيدريك أميسي لاعب التعاون السعودي، خلال الميركاتو الصيفي 2021؛ لتعويض رحيل فرجاني ساسي عن الفارس الأبيض.

وتدرب البوروندي أميسي تحت قيادة كارتيرون، حينما كان الأخير مدربًا للتعاون الموسم الماضي، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع والمهاجم.

وأبلغ نيستور إل مايسترو المدير الفني للتعاون، إدارة ناديه بخروج ثلاثي الفريق سيدريك أميسي عبدالله ساني وميتشيل ديوك، من حساباته ويرغب في الاستغناء عنهم خلال الميركاتو الصيفي.

وتعاقدت إدارة نادي التعاون مع أميسي في صيف 2017 قادمًا من نادي أونياو ماديرا البرتغالي، لمدة 3 مواسم وينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، وساهم في فوز الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين 2018-2019 للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويبحث نادي الزمالك عن بديل للتونسي ساسي الذي بات قريبًا من توديع القلعة البيضاء بعد 3 سنوات مع نهاية عقده والبحث عن تجربة جديدة.